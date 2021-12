FOTO Palermo, Amauri chiama in causa i tifosi: “Quando vedi questa maglia…”

Ecco il post pubblicato da Amauri sul proprio account Instagram e la domanda posta ai tifosi del Palermo

Amauri ed il Palermo. Un legame professionalmente datato ma calcisticamente indissolubile. Due anni intensi, un passato rosanero ricco di gioie, vittorie e soddisfazioni in una squadra di altissimo livello, impreziosito da un rapporto umano fortissimo con la piazza e la tifoseria. Gol, prodezze e magie rimaste negli occhi e nel cuore dei tifosi del Palermo, chiamati in causa questa mattina proprio dall'ex attaccante rosanero. "Il primo gol o ricordo che ti viene in mente quando vedi questa maglia?", ha scritto l'italo-brasiliano sul proprio account Instagram, pubblicando proprio la foto della sua maglia numero 11.