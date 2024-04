FOTO Palermo, Amauri: “Che emozione tornare al Barbera. Tifosi da pelle d’oca”

Ecco la "stories" pubblicata su Instagram dall'ex attaccante del Palermo, che ha assistito alla gara contro la Sampdoria.

Mediagol ⚽️ 7 aprile - 10:01

Domenica 7 aprile 2024, una data storica per il Palermo FC. Il Palermo City Football Academy, il primo Centro Sportivo di proprietà del club rosanero in oltre 120 anni di storia, aprirà ufficialmente i battenti con una cerimonia di inaugurazione in cui avverrà il simbolico "taglio del nastro", alla presenza del management di Palermo FC e City Football Group e di rappresentanti delle Istituzioni politiche e sportive.

Per celebrare questo momento storico, a partire dalle 11:00 i tifosi del Palermo potranno partecipare al "Legends Day" direttamente dalla Tribuna coperta dello stadio "Renzo Barbera", una festa per seguire il collegamento live da Torretta sui maxischermi dello stadio e salutare alcuni ospiti speciali. Per questa occasione, nel dettaglio, sul prato dell’impianto di viale del Fante sfileranno alcune Legends rosanero, una rappresentanza di ex calciatori del Palermo che hanno scritto pagine indelebili della storia del club.

Tra questi anche Amauri, che già nella giornata di ieri ha assistito alla gara tra Palermo e Sampdoria: "Popolo rosanero oggi è stata una giornata davvero fantastica, ritrovare i miei ex compagni, i miei tifosi, entrare al Barbera... E' stato un'emozione troppo bella vedere la curva cantare 'Siam venuti fin qua per vedere segnare Amauri'. Da pelle d'oca. Guardare la felicità di mio figlio che vedeva tutto questo davvero impagabile. Grazie di cuore. Forza Palermo Sempre", ha scritto sui social lo stesso ex attaccante rosanero.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.