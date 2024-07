FOTO Palermo, al via la nuova stagione: le prime immagini da Coccaglio

I calciatori convocati dal tecnico Dionisi si sono radunati in provincia di Brescia, in vista del ritiro che si svolgerà a Livigno dal 7 al 20 luglio.

Il Palermo dà ufficialmente il via alla stagione 2024/2025. Sono venticinque i calciatori convocati dal tecnico Alessio Dionisi, che si sono radunati nella giornata di oggi a Coccaglio, in provincia di Brescia, per i test fisici in vista del ritiro che scatterà a Livigno dal 7 al 20 luglio. L'unico volto nuovo è il centrale polacco Patryk Peda, oltre ai portieri della Primavera Francesco Cutrona e Manfredi Nespola. Tra i convocati anche Dario Saric, tornato alla base dopo l'ottima stagione all'Antalyaspor, ed alcuni giocatori in uscita come Jeremie Broh e Peppe Fella. Presente anche il direttore generale Giovanni Gardini. Di seguito, le prime immagini pubblicate dal club di viale del Fante sui propri canali social: