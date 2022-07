FOTO Palermo al City Group, il club chiama i tifosi: “Domani comincia una nuova Hera”

Dopo la giornata delle firme, domani 4 luglio avverrà la conferenza stampa di presentazione del management del City Football Group a Palermo. Il club rosanero entra così nella galassia della holding presieduta dallo sceicco Mansour, proprietario del Manchester City e di altre 9 squadre in giro per il mondo. Il patron Dario Mirri rimarrà comunque in società con il 20% delle quote. Il Palermo chiama a raccolta i suoi tifosi per una giornata storica, attraverso i canali ufficiali social: