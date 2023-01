FOTO Palermo, Accardi: “Non piangere perché è finita, sorridi perché è successo”

A pochi gironi dall'apertura ufficiale del mercato invernale, il binomio dirigenziale formato dal ds Leandro Rinaudo e dal polo manageriale di riferimento dell'area scouting del City Football Group Luciano Zavagno è a lavoro per sfoltire la rosa a disposizione di Corini.

Tra i primi a salutare è l'ormai ex difensore Andrea Accardi : unico elemento in rosa a fare da traid'union tra l'era Maurizio Zamparini e il nuovo corso targato Dario Mirri e City Football Group .

"Spiegare a parole quello che ho vissuto in questi anni sarebbe riduttivo ma ci tengo a ringraziare le tantissime persone che ho conosciuto in questo magnifico e lunghissimo viaggio che nella tappa finale ci ha regalato una promozione magnifica in Serie B.