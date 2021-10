FOTO Palermo, Accardi: “Non è la fine, ma solo una curva. Non mollare mai”

Il messaggio del difensore del Palermo, Andrea Accardi, pubblicato tramite il proprio profilo Instagram

Dopo la vittoria conquistata ieri sera ai danni della Vibonese grazie alla doppietta di Fella e la rete messa a segno da Soleri, il Palermo si prepara a tornare in campo per il prossimo impegno che attenderà la squadra: quello contro l' Avellino di Piero Braglia, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".

Andrea Accardi, lontano dal rettangolo verde dallo scorso 8 agosto, nell'ultima settimana ha intensificando il programma di riatletizzazione dopo essere tornato dalla Spagna per sottoporsi ad ulteriori cure al polpaccio. Un avvio di stagione tutt'altro che fortunato per il difensore classe 1995, che dopo le terapie effettuate a seguito dell'infortunio al polpaccio rimediato, ha subìto un nuovo stop alla vigilia della partenza per Viterbo. Un momento duro per il calciatore, testimoniato da una Instagram stories pubblicata sul proprio profilo, proprio dal numero 4 rosanero.