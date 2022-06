FOTO Padova-Palermo, City Group alla Finale playoff Serie C: Gardini all’Euganeo

Presenza di rilievo all'Euganeo. Giovanni Gardini, manager di riferimento del City Football Group presente nella tribuna dell'impianto patavino, durante il match d'andata della Finale playoff di Serie C, Padova-Palermo terminata 0-1 per i rosanero

Il Palermo ha espugnato anche l'Euganeo. Dopo Trieste, Chiavari e Salò, il quarto acuto esterno consecutivo di De Rose e compagni regala il successo contro il Padova di Massimo Oddo. Termina 0-1 il match d'andata della Finale playoff di Serie C, con i primi 90' che sono a tinte rosanero. Domenica 12 giugno, la sfida di ritorno, in programma al "Barbera, con l'impianto di viale del Fante che si prepara all'ennesimo sold out in vista dell'atto finale che potrebbe garantire alla formazione guidata da Silvio Baldini l'accesso al prossimo campionato di Serie B.

Intanto, ieri sera, durante la gara d'andata della finale degli spareggi promozione di Lega Pro, tantissimi addetti ai lavori presenti in tribuna all'Euganeo. Tra i tanti volti del panorama calcistico nazionale, non è passata inosservata la figura di Giovanni Gardini, manager di riferimento del City Football Group presente allo stadio per seguire il match tra rosanero e biancoscudati. Gardini, padovano d'adozione, è stato anche dirigente del club veneto per ben dieci anni: dal 1989 al 1993 come segretario generale, fino a ricoprire il ruolo di direttore generale della società patavina dal 1993 al 1999.

Già in occasione della sfida interna contro la Triestina, il manager ex Lazio ed Inter aveva assistito ad una gara del Palermo, ma quella volta era il "Barbera" a fare da cornice al match di ritorno del secondo turno Nazionaledei playoff di Serie C. Gardini, era allora presente in città insieme all'ex calciatore dell'Arsenal, Brian Marwood, polo manageriale organico al City Football Group, holding che fa capo il proprietario del Mancester City, Mansour.