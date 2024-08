FOTO Olimpiadi, il Palermo celebra l’oro di Myriam Sylla: “Orgoglio palermitano”

Le ragazze della Nazionale di pallavolo hanno fatto la storia. La squadra di Velasco hanno battuto gli Stati Uniti per 3-0 (25-18, 25-20, 25-17), conquistando la medaglia d'oro. Un dominio assoluto contro le campionesse in carica che tre anni fa, a Tokyo, salivano proprio sul tetto più alto del podio. E c'è anche un po' di Palermo in questo straordinario successo, visto che tra le atlete vi è Myriam Sylla, vera e propria "stella" del team azzurro, nata nel capoluogo siciliano nel 1995 da genitori ivoriani emigrati dalla Costa D'Avorio. "Orgoglio palermitano, complimenti Myriam", il messaggio pubblicato dal club di viale del Fante sui propri canali social per celebrare l'impresa della Sylla.