FOTO Lucca compie oggi 21 anni, Doda: “Auguri amico mio”

Il messaggio social di Massimiliano Doda, all'ex attaccante rosanero Lorenzo Lucca

Avvio di stagione da sogno per Lorenzo Lucca, autore di ben tredici gol con la maglia del Palermo, e ora in forza al Pisa dopo l'addio al club rosa. Giunto in Toscana solo quest'estate, l'attaccante ha impressionato tra prestazioni brillanti e gol, tanto da guadagnarsi la prima convocazione nell'Italia Under 21 con cui ha esordito pochi giorni fa contro il Montenegro. Un momento brillante, quello vissuto dall'ex attaccante rosanero, che oggi spegne 21 candeline.