FOTO, il pesce d’aprile del Palermo: svelata la nuova maglia a strisce con i colori di… Catania e Juventus

Il pesce d’aprile… del Palermo.

Questa mattina, il club di viale del Fante ha svelato ufficialmente la terza maglia che dovrebbe essere indossata dalla prima squadra nella stagione 2021-2022. Una maglia che richiama i colori del Catania e della Juventus: strisce rosse e azzurre al centro, altre rosa, nero e bianche ai lati. “Sorpresa! Ecco in anteprima la nuova Kombat Kappa, terza maglia gara del Palermo per la prossima stagione 2021/2022”, ha scritto la società rosanero sui propri social, mostrando la foto della casacca in questione.