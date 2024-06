FOTO, il Palermo sulla copertina di Icon: guarda il post su Instagram

Il Palermo sulla copertina di Icon, famosa rivista mensile italiana dedicata alla moda, alle tendenze ma non solo. Sei i rosanero protagonisti della cover "del nuovo ICON 90-Out now!". Si tratta del capitano Matteo Brunori, Jacopo Segre, Aljosa Vasic, Edoardo Soleri, Filippo Ranocchia e Salim Diakitè. "Durante una giornata vissuta senza schemi di gioco prestabiliti, i campioni del team siciliano parlano di vita, amori, passioni. Li ritrae il fotografo Stefano Galuzzi per il nuovo numero di ICON che celebra lo sport, da oggi in edicola. Non perdetelo!", si legge nel posto pubblicato dal club di viale del Fante su Instagram.