FOTO, il Palermo saluta Manchester: domani il test con l’Oxford, poi Verona

Ultimo giorno di lavoro al City Football Academy di Manchester per il Palermo, che nella giornata di oggi - dopo un avviamento tecnico - ha effettuato possesso palla, esercitazioni sulla fase difensiva 11 vs 11 e partita 11 vs 11 a campo ridotto. Nel pomeriggio la squadra guidata da Alessio Dionisi si trasferirà a Oxford in vista dell'amichevole in programma domani alle 15.00 (ora locale, alle ore 16:00 in Italia) al Kassam Stadium contro la formazione inglese che milita in Sky Bet Championship (Serie B inglese).