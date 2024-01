FOTO, il Palermo è la migliore squadra in Europa per gol di testa

Dodici i gol di testa siglati fin qui dalla squadra di Eugenio Corini, che domina in questa speciale classifica insieme al Getafe.

Il Palermo è la squadra ad aver segnato più gol di testa in Europa. In tal senso, come pubblicato dal club di viale del Fante sui propri profili social, la compagine rosanero guidata da Eugenio Corini è la migliore nelle prime due divisioni dei maggiori campionati con dodici gol, gli stessi del Getafe. Seguono Caen, Cardiff e Bayer Monaco a quota undici, quindi a quota dieci Arsenal, Norwich e Auxerre.