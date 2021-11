FOTO, il Palermo contro la violenza sulle donne: “Quel posto rosa rimarrà sempre lì”

Il Palermo scende in campo contro la violenza sulle donne: il post pubblicato sui social dal club di viale del Fante

Il Palermo scende in campo contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre, infatti, è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Una ricorrenza voluta dalle Nazioni Unite, che l'ha istituzionalizzata il 17 dicembre 1999. "Da più di due anni nella tribuna autorità del Barbera c'è un posto rosa, che rimane sempre libero. Anzi occupato, idealmente, da una delle oltre 100 donne che ogni anno in Italia vengono uccise, quasi sempre da partner o ex. Quel posto rimarrà sempre lì: il 25 novembre per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e ogni altro giorno dell'anno, finché 100 non diventerà 0", si legge sul post pubblicato dal club di viale del Fante sui propri social.

"Quel posto è riservato per chi avrebbe voluto, potuto e dovuto essere presente. È il nostro impegno per fare in modo che non appaia vuoto ma 'mancante', e fare in modo così che quelle persone non vengano dimenticate e che non si abbassi mai la guardia verso un’emergenza ormai drammatica. Per questo al Palermo va uno speciale ringraziamento per aver sposato l’impegno di chi ogni giorno combatte questa battaglia di consapevolezza e prevenzione", aveva dichiarato l’ideatrice della campagna Posto Occupato, Maria Andaloro.