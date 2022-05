FOTO, Gilardino in visita al Palermo Museum all’indomani dell’1-1 contro la Triestina

L'ex rosanero, giunto questa mattina al "Renzo Barbera", ha fatto visita al "Palermo Museum"

All'indomani del pareggio maturato dal Palermo contro la Triestina nel ritorno della prima fase Nazionale dei playoff di Serie C, che ha permesso ai rosanero di agguantare il passaggio al turno successivo, l'ex Alberto Gilardino ha riabbracciato il calore dei suoi ex tifosi riassaporando per poche pre gli anni trascorsi in maglia rosanero.