FOTO FeralpiSalò-Palermo: l’ex rosa Palazzi al Turina per la semifinale playoff

Si è chiuso sullo zero a due il primo tempo della semifinale d'andata dei playoff di Serie C tra FeralpiSalò e Palermo. Al "Lino Turina" di Salò la formazione rosanero di Silvio Baldini si gioca l'accesso alla finale degli spareggi promozione di Lega Pro. Nell'impianto lombardo presenti 525 sostenitori provenienti dalla Sicilia a sostenere la squadra di capitan De Rose e compagni. Intanto, sugli spalti dello stadio gardesano, presente anche un ospite d'eccellenza: a vedere il match di questa sera tra FeralpiSalò e Palermo, è giunto anche l'ex Monza e Palermo Andrea Palazzi che ha militato in rosanero la scorsa stagione agonistica.