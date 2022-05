FOTO Feralpisalò, messaggio al Palermo sui social: “È ben accetta qualche arancina”

Il simpatico messaggio sui social della Feralpisalò indirizzato al Palermo in vista del match d’andata di mercoledì

Il Palermo pareggia per 2-2 contro la Virtus Francavilla e vola in semifinale. Mercoledì 25 e domenica 29 maggio gli uomini di Silvio Baldini affronteranno la Feralpisalò di mister Vecchi, con il match di ritorno che si giocherà fra una settimana tra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera" alle ore 20:30. L'andata, invece, è in programma alle ore 21:00 al “Turina”.