FOTO, Damiani dopo Pisa-Palermo: “C’è rammarico, testa subito alla prossima”

Uno a uno . E' questo il risultato finale maturato sabato pomeriggio fra le mura dello Stadio "Arena Garibaldi". Il Palermo di Eugenio Corini ha conquistato un punto sul campo del Pisa e resta a ridosso della zona playoff. Una marcata supremazia territoriale, in cui la compagine rosanero ha fatto la partita con coraggio ed intraprendenza, passando in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete messa a segno da Francesco Di Mariano . Poi, quasi in extremis, la perla balistica di Sibilli che ha beffato i siciliani.

"C'è rammarico, ma testa subito alla prossima partita", ha scritto Samuele Damiani sul proprio account Instagram. Il centrocampista del Palermo - in campo dal primo minuto in occasione della gara valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie B - ha sostituito lo squalificato Claudio Gomes in maniera impeccabile. Di seguito, il post in questione: