FOTO Chaka Traorè saluta Palermo: “Tifosi, vi porterò sempre nel mio cuore”

Termina dopo sei mesi l'avventura di Chaka Traorè in quel di Palermo. Approdato a gennaio nel capoluogo siciliano in prestito dal Milan, il classe 2004 non è riuscito ad imporsi in maglia rosanero, collezionando appena dieci presenze e 186'. Per questo motivo, il club di viale del Fante non eserciterà il diritto di opzione fissato a circa dieci milioni di euro. "Cari palermitani, sono dispiaciuto di non essere riuscito a centrale l'obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione e di non aver fatto esplodere di gioia uno stadio meraviglioso come il Barbera. A voi palermitani devo dire grazie di cuore. Grazie per come mi avete accolto e supportato. Vi porterò sempre nel mio cuore", il messaggio pubblicato dallo stesso calciatore sul proprio account Instagram.