FOTO Cesare Bovo in visita al Palermo Museum: “Un’emozione indescrivibile”

L'ex difensore del Palermo torna al "Renzo Barbera" e fa visita al Palermo Museum: "Sei sempre il benvenuto", ha scritto la società rosanero

Cesare Bovo non dimentica Palermo. Ex centrale difensivo con sopraffina visone di gioco e piedi da trequartista, il classe 1983 è tornato in città e ha fatto un giro al museo del club di viale del Fante, aperto al pubblico dallo scorso 1° luglio. Tra i vari cimeli esposti c'è anche una sua maglia. "Come tornare a casa! Un'emozione indescrivibile sempre viva!", ha scritto Bovo. "Sei sempre il benvenuto", la risposta della società rosanero, che ha pubblicato lo scatto in questione.