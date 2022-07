FOTO Calciomercato Palermo, Mladen Devetak in viaggio verso l’Italia. Le ultime

Altra operazione di mercato ormai definita per il Palermo, in vista della prossima stagione di Serie B e del primo impegno ufficiale contro la Reggiana. Il direttore sportivo Renzo Castagnini, coadiuvato da Luciano Zavagno, ha individuato per il reparto difensivo il profilo di Mladen Devetak, jolly classe 1999 serbo ma con passaporto croato, proveniente dal Vojvodina. Duttile ed eclettico elemento, impiegabile sia da esterno basso a sinistra sia da centrale, il ragazzo costituirà una pedina preziosa in grado di fornire più opzioni spendibili a Baldini in seno al pacchetto arretrato.