Foschi ricorda: “Io, Zamparini e l’esonero di Delneri. Mi diede uno schiaffo…”

"Vado dal presidente, entro nella sua villa di Vergiate e sai chi mi trovo davanti seduto a capotavola? Papadopulo! Cazzo, pensai. Angelozzi aveva ragione! Salutai Maurizio, la servitù e al mister dissi: 'Non ti saluto perché non lo meriti'. Lì litigai con Zamparini che mi diede uno schiaffo, io per tutta risposta gli lanciai una sedia. Mi licenziò, gli risposi: 'Io non sono licenziabile! Me ne vado io!'. E andai via incazzato. Intorno le 21:30 ricevetti una telefonata dal presidente che mi disse: 'Sei licenziato ma prima di andare a casa comprami un mediano'. Ero incazzato ma avevo un debole per Giovanni Tedesco, che portai a Palermo senza presentarmi".