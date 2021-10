Football Conference, Corini: “Valuterei ritorno a Palermo, per me più di una squadra”

L'ex capitano e tecnico dell'U.S. Città di Palermo dell'era Zamparini, Eugenio Corini, tra i protagonisti dell'edizione 2021 della Palermo Football Conference

Nella splendida cornice del Torre Ulisse Club di Carini, è in corso di svolgimento l'edizione 2021 della Palermo Footbal Conference , kermesse che vede protagonisti vari profili professionali appartenenti al mondo del calcio. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall'ex capitano e allenatore dell' U.S. Città di Palermo dell'era Zamparini , Eugenio Corini , tra i numerosi e qualificati relatori dell'evento.

PALERMO, TRA PASSATO E FUTURO -"Il mio percorso d’allenatore a Palermo è durato due mesi sono arrivato con tanto entusiasmo, consapevole delle difficoltà. Ero convinto che potevamo salvarci. Nelle discussioni col presidente non eravamo allineati e decisi di dare le dimissioni. Palermo non è solo una squadra ma qualcosa di molto importante. Un ritorno? È una città che mi ha dato tanto, ho sempre cercato di ripagare l’affetto dando il meglio di me stesso. Se un giorno ci fosse la chiamata, la valuterei".