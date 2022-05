Fontana: “City Football Group? Mi aspetto un Palermo di vertice in brevissimo tempo”

Le dichiarazioni dell'ex portiere del Palermo, Alberto Fontana, circa i playoff di Serie C e la cessione del club di viale del Fante

BARI - "Sono due anni che il Bari prova a risalire. C’è un progetto. Se hai le idee chiare, i risultati sono questi. Stravolgere la rosa? No, cercherei di mantenere una base importante dell’attuale collettivo, e – anzi – la rafforzerei. Serie A ? So che, qualcuno a Bari , indubbiamente ci sta pensando… Io non lo escludo”.

PALERMO- "Anche qui si sono fatte cose importanti. I play-off di C sono estremamente complicati. Io credo che, in un girone in cui si sapeva che il Bari avrebbe fatto da padrona assoluta, il Palermo abbia fatto una figura più che ottima. Cessione club? Non giriamoci intorno: nel calcio, la forza economica è praticamente tutto. Parlo ovviamente del movimento moderno. Con Mansour le prospettive cambiano in toto. Mi aspetto un Palermo di vertice in brevissimo tempo e anche in A”.