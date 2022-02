Floriano: “Sto bene, ripagherò fiducia di Baldini. Su playoff e rinnovo..”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa dell'attaccante del Palermo, Roberto Floriano

"Baldini? Ho iniziato l'anno giocando, poi sono stato messo da parte e sono scelte. Mi comporto sempre ugualmente, poi non so se a qualcuno dà fastidio. Io mi alleno sempre bene, con nessuna società che si sia mai lamentata di me. Il mister mi sta dando fiducia, spero di ripagarla sempre nel migliore dei modi.Playoff? Dobbiamo pensare alla prestazione e non al risultato. Bisogna vincere al livello individuale tutti i duelli, con i quali poi arrivano le vittorie. È un periodo importante del campionato in cui quest'aspetto diventa fondamentale. Rinnovo? Io sto bene a Palermo, ho tante persone che mi stimano e amici. Sicuramente una piazza che merita la Serie A e spero di poter fare parte di questo percorso e raggiungere qualcosa di storico. Ho la mia età, ma si valuterà. Al momento non c'è stata nessuna chiacchierata in tal senso".