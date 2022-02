Floriano: “Se segno dicono che sono tornato, altrimenti sono assente. Io tranquillo”

Le dichiarazioni post gara di Floriano a seguito di Palermo-Turris, terminata 5-0 in questa 28^a giornata di Serie C girone C

"Ci voleva il gol, ci tenevo tanto e sono contento perché era importante ripartire dopo la brutta sconfitta. Adesso bisogna continuare così, con la partita di sabato che sarà già su un campo difficile. È necessario fare bene in trasferta ma anche dare continuità ai risultati in casa. Noi in casa tendenzialmente riusciamo sempre a giocare bene. Credo che oggi la rabbia per la sconfitta dell'altro giorno sia stata fondamentale. Con il Foggia abbiamo creato tanto, anche se la sconfitta è stata pesante. Riuscire ad essere aggressivi e vincere i duelli individuali come chiede il mister, queste sono due cose fondamentali. Ho quasi 36 anni e non sono più un ragazzino, penso al mio percorso e a quello che do ogni giorno in allenamento. Io sono abbastanza tranquillo, e sono dell'idea che da quando c'è mister Baldini non sono mai stato male fisicamente. Se faccio gol contro il Messina tutti dicono che sono tornato, viceversa sono considerato assente. Io credo di dare tanto alla squadra non solo in campo, anche in altre dinamiche che non sono visibili. Io so quello che do, aldilà di come vedete voi il calcio. Far gol certamente fa piacere sotto questo punto di vista".