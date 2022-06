Floriano: “Provato emozioni indescrivibili. Lo sfogo di Baldini a Potenza…”

"Lunga notte? Diciamo che non ho proprio dormito dopo questa bellissima vittoria. Siamo stati molto tranquilli, abbiamo festeggiato in campo, negli spogliatoi ed al mercato San Lorenzo. Abbiamo cantato, bevuto e festeggiato. Le emozioni provate ieri sono state indescrivibili. A me piace molto più il percorso che la festa finale. Più ti porti dietro il percorso e più è grande la soddisfazione. Vedere 35mila persone contente ancor prima dell'inizio della partita è indescrivibile. Momenti di difficoltà? Dopo la sfuriata di Potenza del mister siamo stati responsabilizzati. Si era spogliato davanti a noi dandoci il cuore e non si sentiva ripagato. Quella è stata una delle svolte di tutto il gruppo. Durante i playoff l'alchimia si è rafforzata ancor di più. Più vincevamo, più c'era consapevolezza"