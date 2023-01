Floriano, il messaggio d’addio: “Mia cara Palermo, ti ho promesso amore…”

Roberto Floriano ha ufficialmente lasciato il Palermo questo venerdì 6 gennaio 2023. Ben quattro stagioni in rosanero per l'attaccante classe 1986 che ha firmato con il Sangiuliano City tornando in quella Serie C che ha vinto da protagonista. Nella stagione in corso solamente nove apparizioni, quasi mai titolare e praticamente ai margini delle gerarchie di Eugenio Corini . Questa la lettera d'addio di Floriano nei confronti della piazza palermitana, pubblicata sul proprio profilo Instagram:

II 5 gennaio del 2020 per tanti è una semplice data, per me è il giorno in cui ti ho promesso amore. E come ogni amore ci sono difficoltà, ma noi siamo andati sempre avanti per la nostra strada. Durante questo percorso siamo cascati tante volte ma abbiamo sempre avuto la forza di rialzarci... abbiamo percorso tanti km insieme, combattuto in tanti campi, perso, pareggiato e vinto... ma avevamo un obiettivo finale sempre in testa, quello di sognare insieme e riprenderci una categoria che ci compete. E allora stavamo insieme di nuovo tutta la settimana a cercare di migliorarci per far diventare le sconfitte vittorie e raggiungere quell’obiettivo... Finalmente si incastravano tutte le situazioni nella maniera giusta e il sogno era sempre più vicino, fino ad arrivare al 12 giugno 2022 dove ci siamo presi la Serie B! Ecco Mia cara Palermo, durante questo percorso devo ringraziare tutti i miei compagni di squadra, è stato un onore avervi vissuto. Ogni staff che ho avuto in questi 3 anni perché mi avete fatto crescere. Ogni componente della società, dai fisio ai magazzinieri, ai segretari, agli addetti stampa, team manager. Ogni singola persona. Ringrazio tutte le amicizie meravigliose che ho avuto modo di avere e frequentare, mi avete fatto sentire a casa... E infine voi tifosi, perché se il calcio è vita, è emozionarsi, è esultare, è dovuto a voi che ci avete spinto in ogni occasione… Quindi grazie per tutte le volte che mi avete ringraziato... perché il grazie lo devo io a voi! Ora è il tempo di salutarci, ma un pezzo di cuore resterà sempre a Palermo".