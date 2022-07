Floriano: “Palermo sempre stata mia priorità. Obiettivo in Serie B? Arrivare in alto”

"Favola? Quello che abbiamo creato l'anno scorso è stato unico. Il finale di stagione mi ha aiutato, abbiamo fatto bene tutti. Una sorta di magia, a trentasei anni riproporsi in B dopo non averla fatta per diversi anni è bello. Era un obiettivo che mi ero prefissato. Ansia di non essere richiamato in rosa? La mia priorità è sempre stata Palermo, sapevo che la società mi voleva ed è andata bene. Credo che quest'anno la Serie B sia molto bella, speriamo di godercela e di ottenere un grande risultato. Ci saranno piazze bellissime, con stati e piazze vere. Obiettivo? Deve essere sempre di squadra per stare più in alto possibile. Un attaccante esterno cerca di fare gol e assist. Aver mantenuto ossatura? Credo sia importante. Abbiamo creato qualcosa di magico, ripartire da questa gruppo può essere un vantaggio. Sappiamo quello che vuole il mister Baldini, sicuramente può avere un impatto positivo specialmente all'inizio. Il punto di forza deve essere il gruppo, senza quello non si può far niente. Per un campionato difficile è fondamentale avere un gruppo compatto. Giovani? Devono capire che hanno un'opportunità, fare un gran campionato in B con il Palermo è un'opportunità unica. I giovani devono crederci e devono lavorare"