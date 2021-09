Floriano: “Mi rivedo in Silipo, sarà il suo anno. Brunori mi fa impazzire”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante del Palermo, Roberto Floriano, punto fermo della squadra allenata da Filippi

E' uno dei punti fermi del Palermo di Giacomo Filippi, un vero e proprio valore aggiunto. Stiamo parlando di Roberto Floriano. Esperienza e leadership, l'attaccante del Palermo è ancora in grado di spostare gli equilibri in Serie C, alimentando le ambizioni di vertice della compagine siciliana. Intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", il numero 7 rosanero - il cui contratto che lo lega al club di viale del Fante scadrà il prossimo 30 giugno 2022 - è tornato a parlare di futuro. Ma non solo...

ATTACCO -"I nuovi? Sono tutti forti e con caratteristiche diverse. Brunori, poi, mi fa impazzire, attacca la profondità in un modo formidabile, ci troviamo benissimo nelle giocate. Secondo me sarà l’anno di Silipo. Stravedo per lui, è cresciuto tanto, non è più un ragazzino. Mi rivedo in lui giovane", sono state le sue parole.

SERIE C - "Potrebbe essere un campionato per pochi? Bisogna aspettare almeno dieci giornate per capirlo. L’Avellino ha cambiato molto, il Catanzaro pure ma ha iniziato bene, il Bari ha pagato caro il Covid durante il ritiro. Noi ci siamo ed è importante, visto che l’anno scorso fino alla quinta giornata eravamo in fondo. Sfruttare le prime tre giornate con tre matricole vorrebbe dire anche presentarsi al meglio al primo big match della stagione contro il Catanzaro. Ma si sappia: con Messina e Taranto saranno gare toste".

FUTURO - "Come si affronta un campionato di vertice sapendo di avere solo un anno di contratto? Era da molto tempo che non mi capitava. Sono sereno, è un’occasione importantissima come per molti miei compagni. L’unico modo è andare a 3 mila. Penso che poi sarà la società a farsi avanti. Può essere uno stimolo in più, perché ci sono i presupposti per fare qualcosa di bello", ha concluso.