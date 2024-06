Floriano: “La mia nuova vita da ds. Dopo Palermo mi è mancata l’adrenalina”

"Inizio una seconda vita. È una decisione nata molto velocemente. Dopo l'esperienza con il Palermo, quando mi sono riavvicinato a casa, a livello di motivazioni, di piazze, mi è mancata un po' l'adrenalina della domenica, degli stadi pieni, e in più ho sempre avuto in mente di fare il Direttore Sportivo per la mia carriera post rettangolo verde: si è presentata una buona occasione con il Caravaggio in Serie D, non potevo lasciarmela sfuggire". Così Roberto Floriano , intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Nuova avventura nel mondo del calcio per l'ex numero 7 del Palermo : è il nuovo diesse dell' Usd Caravaggio . Dopo l'ultima stagione da calciatore che lo ha visto protagonista in Serie D con la maglia del Desenzano , il classe 1986 - che nel frattempo ha studiato da direttore sportivo - ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo.

LA SCELTA -"Tutto è nato un po' casualmente. La società sapeva che ero indeciso sul da farsi, pensavo appunto di smettere ma non ero convinto al 100%, con la loro chiamata ho avuto le idee chiare. Anche la conoscenza con il mister ha giocato un ruolo fondamentale nella scelta, perché iniziare questo nuovo percorso in un ambiente dove mi sento già supportato è un fattore positivo, che mi aiuterà. Fa strano anche a me! (ride, ndr) Ma sono già entrato in quest'ottica perché so che il lavoro da fare sarà tanto, la società sta già lavorando su alcune riconferme, anche di validi giovani che abbiamo in rosa, per poi guardare anche fuori. Da quando sarò operativo, chiuso il capitolo riconferme, tenterò di affondare il colpo su profili idonei sì alla nostra idea di gioco, ma che siano anche calciatori motivati e che abbiano voglia di far parte del nostro gruppo di lavoro, oltre che ragazzi che abbiano voglia di esplodere e iniziare a far vedere il loro reale potenziale. Ho già delle idee".