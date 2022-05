Floriano: “In queste partite esce la mia parte migliore. Sto bene, erano solo crampi”

Matchwinner del "Rocco", Roberto Floriano ha deciso la gara d'andata tra Triestina e Palermo con una doppietta. Queste le sue dichiarazioni

Roberto Floriano è sicuramente l'uomo partita di questo Triestina-Palermo , match valido per l'andata del primo turno della fase play-off di Serie C . L'italo-tedesco ha siglato una doppietta, in entrambi i casi su assist di Valente , che può concedere una gara di ritorno giovedì al "Barbera" sicuramente più agevole. L'ex Bari e Foggia è uscito anzitempo dal terreno di gioco accusando qualche fastidio. Queste le dichiarazioni di Floriano al termine della gara in conferenza stampa:

"Sappiamo di avere di fronte una squadra forte e di esperienza. Bisogna fare finta di essere 0-0 e giocare la nostra partita in casa. Anche l'anno scorso nell'ultimo periodo avevo finito bene, anche quest'anno ho conquistato una fiducia da parte del mister che credo di ripagare. In queste partite esce davvero la parte migliore di me, sono contento per i gol e spero che possano davvero servire. Sto bene fisicamente, solo crampi nel finale. Secondo tempo? Il mister non ci ha dato indicazioni specifiche, non so se ha influito il fatto di essere fermi da due settimane, nel finale forse eravamo un po' più stanchi. Ci sta che una squadra con le individualità della Triestina possa metterti in difficoltà".