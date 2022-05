Floriano: “Gol che fanno bene a me e alla squadra, non ci accontentiamo. Ritorno…”

Le parole dell'attaccante del Palermo, Roberto Floriano, al duplice fischio della sfida contro la Triestina

0-2: è questo il parziale della sfida Triestina-Palermo, attualmente in corso, allo stadio "Nero Rocco". A decidere, fino ad ora, due reti di Roberto Floriano che hanno portato avanti i rosanero. Proprio l'ex Bari, intervenuto al duplice fischio ai microfoni della "Rai", ha commentato la prestazione finora offerta dalla squadra.

"Due gol che fanno bene a me e alla squadra, ottimo primo tempo. Mi trovo molto bene nel reparto offensivo, tutti e quattro gli attaccanti sono in sintonia tra di loro. Valente mi ha messo due grandi palloni. Nel secondo tempo bisogna continuare così, c'è anche il ritorno. Non bisogna accontentarsi ma continuare a spingere e proseguire su questa strada".