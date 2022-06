Floriano: “Gol a Padova tra i più importanti della mia carriera. Baldini uomo vero”

Dopo tre anni di Purgatorio il Palermo torna in Serie B e lo fa al termine di una stagione lunga 46 partite, battendo il Padova di Oddo nella finale play-off di Serie C. A decidere un penalty trasformato da Brunori che fa esplodere i gioia i 35 mila tifosi del "Barbera", traghettando la squadra in serie cadetta. All'indomani dell'impresa compiuta dalla compagine di Baldini, l'attaccante Roberto Floriano ha parlato ai microfoni di "Eleven Sports".

"Il gol all'andata col Padova? Lo ritengo uno dei più importanti della mia carriera. Ci ha dato un vantaggio per la gara di ritorno. Lo reputo uno dei più emozionanti. Io sottovalutato? Io ho avuto un anno in Serie B e poi ho accettato piazze prestigiose in C. A Foggia feci bene ma poi mi infortunai. In Serie B potevo starci alla grande ma dopo questa promozione sono intanto soddisfatto per l'annata. Da bambino rifiutai il Bayern Monaco per l'Inter? Ho vissuto 11 anni in Germania, mi volevano Borussia Dortmund e Stoccarda ma l'Inter mi aveva visto. Mio padre è tifoso nerazzurro quindi decidemmo di andare a Milano. Ho fatto da raccattapalle anche a Roberto Baggio, idolo dentro e fuori dal campo. Ricordo che una volta mi toccò la spalla e non volevo più lavarmela!".