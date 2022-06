Floriano: “Futuro? Il mio contratto è in scadenza. Dalla D alla B con il Palermo…”

Estasi rosanero per il ritorno in Serie B , festa al "Renzo Barbera" e nelle strade di Palermo per la promozione conquistata dagli uomini di Silvio Baldini . La compagine siciliana ha superato il Padova anche nel secondo confronto, mattatore Brunori su calcio di rigore, per lui 29 gol in stagione tra regular season e playoff. Protagonista della doppia sfida anche Roberto Floriano , autore del gol vittoria nella gara di andata all'Euganeo. Il numero 7 rosanero è intervenuto a ParliamoC, format di approfondimento calcistico in onda sulla piattaforma Eleven Sports. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Futuro al Palermo? Fa piacere che i tifosi mi vogliano ancora in Sicilia. Non so quale sarà il mio futuro, è un punto di domanda perché il mio contratto è in scadenza. Intanto mi sono rimesso in discussione anche a Palermo. Abbiamo vinto la D e poi i playoff di C dopo tanti sacrifici. Bellissimo portare i rosanero dalla Serie D alla B, non ha prezzo. Ringrazio i tifosi per il loro affetto".