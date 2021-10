Floriano: “Filippi? C’è feeling. Il Bari sembra irraggiungibile, vedremo fra un mese”

Le dichiarazioni dell'attaccante del Palermo, Roberto Floriano

Così Roberto Floriano sulle colonne del "Corriere dello Sport". L'attuale attaccante del Palermo è stato protagonista di una buona prestazione nel match di Serie C in cui i rosanero hanno battuto per tre a zero il Foggia. "Potevo segnare contro Campobasso e Juve Stabia, ho sbagliato un rigore a Messina … Ma ci sono", l'ex Bari suona la carica in vista dell'ostica sfida di domenica sul campo della Turris.