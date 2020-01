Floriano: “Esordio al Barbera emozionante, la squadra è viva. Ecco perché ho scelto la maglia 25”

Roberto Floriano si racconta.

Arrivato nel corso della sessione invernale di calciomercato, l’ala sinistra ex Bari ci ha messo soltanto due partite a trovare la prima rete con la maglia del Palermo: il classe ’86 ha realizzato il gol decisivo contro il Roccella, trasformando un calcio di rigore con precisione.

Intervenuto ai microfoni di TRM durante la trasmissione Siamo Aquile, Floriano ha parlato delle prime impressioni dopo il suo arrivo in rosanero: “Numero di maglia? Ero indeciso tra qualche numero libero, poi ho fatto pescare mia figlia e ho deciso di prendere il numero 25. Esordio al Barbera? E’ stato emozionante, è uno stadio bellissimo in cui giocare, era importante vincere ci siamo riusciti, il rigore è andato bene e siamo felici. Ricciardo? L’infortunio di un compagno di squadra non è mai bello, le idee erano sicuramente diverse. Io vedo la mia squadra e i miei compagni e mi fido di tutti, dobbiamo essere pronti alla causa, questo è l’importante. Cosa è cambiato contro il Roccella? In realtà noi non abbiamo fatto niente di particolare, parlando con i ragazzi ho sempre detto di dare tutto quello che abbiamo e guardare partita dopo partita. Io ho visto una squadra viva: di occasioni ne abbiamo avute tante, l’abbiamo sbloccata solo su rigore ma si tratta sempre di un risultato positivo. Esultanza? E’ partita con i miei compagni l’anno della B a Foggia, era un’esultanza che piaceva molto alla gente e dunque me la sono tenuta stretta. Pressione? Non so se si tratti di personalità però sicuramente si era creata questa paura di vedere il Savoia che andava ad un ritmo forte e il Palermo – al contrario – stava vivendo un momento difficile, però io sono convinto che questa squadra sia viva. Adesso vediamo come andrà domenica contro il Marina di Ragusa, sono convinto comunque che con i miei compagni offriremo un’ottima prestazione“.