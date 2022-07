Floriano: “City Group? Fa piacere essere sotto gli occhi di tutti. Sul mio futuro…”

"Voglia di dimostrare che giocatore sono in cadetteria? E' tanta. Voglio dimostrare di poterci stare alla grande in B, mi godo questo campionato. Motivo per cui non ho presenziato molto in B? Sono scelte da parte dei direttori, dopo la salvezza a Foggia arrivò il Bari e decisi di andare via. Baldini e lo sfogo a Potenza? Ci ha dato una scossa. Il gruppo lo seguiva ma avevamo bisogno di questa scossa per dare di più. Non bastava quello che stavamo dando, quella cosa ci ha aiutato e ci siamo uniti ancora di più. City Group? Fa piacere. Sappiamo di avere alle spalle una società internazionale, siamo sotto gli occhi di tutti. E' un'opportunità soprattutto per i più giovani. Futuro da Scout una volta appesi gli scarpini al chiodo? Non ci penso per adesso (ride ndr)".