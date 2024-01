Fiorenzuola, Tabbiani: “Faremo qualcosa nel mercato. Catania o qui è uguale”

“A me piace costruire qualcosa di duraturo, il campo è magnifico ed è bello far parte di una società che predispone le strutture. Se riuscissimo a raggiungere la salvezza sarebbe bello continuare. A livello di atteggiamento la squadra è mentalmente fragile e viene da un girone di andata non semplice in cui sono stati raccolti pochi punti. Molti giocatori li conosco e so che possono fare di più. Hanno valori umani che ci permetteranno di uscire da questa situazione. In ogni esperienza di vita impari qualcosa, cerco sempre di guardare cosa avrei potuto fare meglio in certe situazioni. Allenare Catania e Fiorenzuola è la stessa cosa. Fiorenzuola è una realtà che conosco e nella quale mi sento di poter dare qualcosa. Mercato? Ne parla il direttore perché abbiamo una piramide in questa società e ognuno ha il suo ruolo. C’è comunicazione tra di noi ma io devo pensare al campo. Qualcosa faremo di sicuro. Ci sono infortuni più lunghi e quindi interverremo”.

CATANIA -“Abbiamo fatto un mercato ampio perché lo richiedeva la rosa. Potevo essere più deciso nel proporre le mie idee. Volevo fortemente tornare a Fiorenzuola. Ogni esperienza serve, soprattutto se non va come speri. Ho fatto degli errori che mi serviranno in futuro, l’ambiente è diverso, abbiamo avuto poco tempo, ma non voglio trovare scuse particolari. Non è andata come speravo. Ma volevo ritornare ad allenare subito, senza guardare troppo al passato. E sono qui per dare il massimo: avevo altri contatti, con il Fiorenzuola è capitato tutto quasi per caso, ci siamo ritrovati e in un secondo abbiamo trovato l’accordo. Dobbiamo entrare nella mentalità di aiutarci a vicenda, solo da questo possiamo ricavare una nostra identità che per esempio a Catania non sono riuscito a dare“.