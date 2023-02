Fiordilino: “Partita incredibile per me. Palermo costruito bene, può arrivare a…”

Non una partita come le altre per Luca Fiordilino , cresciuto con i colori rosanero nel sangue. Accasatosi nella scorsa finestra di calciomercato al SudTirol , il classe 1996 nativo di Casteldaccia ha disputato da titolare la gara contro il suo ex Palermo ben figurando nel complessivo 1-1 finale. Queste le sue dichiarazioni in sala stampa:

"Palermo? Sapevamo di affrontare un avversario difficile, c'è rammarico per come è finita. E' stata una partita incredibile per me, sono cresciuto lì. Il Palermo può fare bene in questo campionato e aver portato a casa un punto è stato importante. Noi vogliamo sempre far bene, ma credo che il Palermo sia una buona squadra ed arriverà ai playoff. E farà anche un grande salto in classifica. Ha giocatori di qualità, di categoria superiore. Quindi siamo comunque contenti del punto conquistato. Al momento il nostro obiettivo resta la salvezza. L'ambiente qui è bello, si lavora bene e i ragazzi sono eccezionali. Ho vissuto tanti spogliatoi e questo è uguale a quello di Venezia, quando ho vinto il campionato. Ci vogliamo bene, ci sosteniamo a vicenda ed ognuno dà una mano. Il gruppo è la nostra forza"