Filippi: “Vogliamo stare in alto, Accardi out. Lucchesi? Voglia di rivalsa”

Le parole del tecnico del Palermo in vista dell'importante sfida di domenica 26 settembre contro la matricola Monterosi

Vincere per scacciare i mugugni che si sono creati in queste prime giornate di campionato. Il Palermo di Giacomo Filippi si presenta alla sfida di domani con questo obiettivo, dopo un avvio stagionale non esaltante, con difesa e attacco che hanno mostrato qualche debolezza di troppo.

L'avversario sarà il Monterosi Tuscia, matricola della Serie C dopo la promozione dello scorso anno. Squadra che si è rinforzata, ma che ha come obiettivo quello di mantenere la categoria. Palermo chiamato a una gara di sostanza, dove i tre punti saranno fondamentali per scacciare via le critiche di queste prime settimane.