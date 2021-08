Filippi: “Voglia e determinazione, ma non ho gradito una cosa”

Le parole del tecnico rosanero dopo la convincente vittoria nella prima partita ufficiale della stagione

Ottimo esordio stagionale per il Palermo targato Giacomo Filippi . I rosanero approcciano molto bene il match, mettendo in chiaro i reali valori in campo e facendo intravedere ottime cose sotto l'aspetto del gioco e della continuità. L'attesa era tanta e la risposta dei rosanero è stata più che positiva, con i poco più di 2000 spettatori del Renzo Barbera che si possono dunque ritenere soddisfatti.

"Ambizioni? Questa partita l'abbiamo presa come una partita di campionato, la Coppa Italia è importante e ce la giocheremo fino alla fine. Rivedere il pubblico è stato qualcosa di prezioso. Fare gol? Un aspetto senza dubbio positivo, un nostro principio è quello di essere propositivi e di accompagnare le azioni offensive con ordine. Sono anche soddisfatto su alcuni aspetti, poi ci sono delle cose che non mi sono piaciute. Ho cambiato Soleri perchè non volevo più dare punti di riferimento. Avendo questi attaccanti dobbiamo saperli sfruttare, Brunori-Soleri e Fella hanno fatto bene; mi sono piaciuti per quanto riguarda la voglia e la determinazione. Buttaro? Nel primo tempo ha avuto qualche difficoltà poi nella ripresa ha fatto bene, è un 2002 e gli si può concedere qualche sbaglio. Mi è piaciuto".