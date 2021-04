Filippi: “Vittoria meritata, ecco chi sono i rigoristi. Lucca indispensabile, Saraniti e Rauti…”

Parola a Giacomo Filippi.

Il tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Casertana, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio “Alberto Pinto”, ha commentato la prova offerta dalla compagine rosanero in occasione del match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

“Mi complimento con la Casertana, hanno un’idea di calcio ben precisa. Il Palermo ha giocato un’ottima gara accettando l’uno contro uno, non credo che sulla vittoria della partita ci sia qualche dubbio. Abbiamo meritato la vittoria. Lucca? Lorenzo si sta allenando bene così come stanno facendo Saraniti e Rauti, siamo fortunati che nel momento cruciale della stagione abbiamo tutti a disposizione. Dobbiamo giocare su questo perchè tutti sono utili alla nostra causa. Rigore? Il rigorista è Lucca, poi Floriano e Almici. Oggi si è sentito di calciare Kanoute, chiaramente tutti possono sbagliare. Modulo? A Catania è nato per esigenza, i ragazzi lo interpretano in maniera eccellete e questo periodo di pausa ci è servito per migliorare alcuni aspetti. Saraniti avrà spazio e tempo per giocare, oggi Lucca era indispensabile e ho preferito tenerlo in campo”, sono state le sue parole.