Filippi: “Vittoria figlia di sacrificio e sofferenza. Avellino? Match interessante”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi

Il Palermo si impone sulla Vibonese e conquista il primo successo in trasferta della stagione. A decidere, la doppietta di Fella e la rete di Soleri, che regalano ai rosanero tre preziosi punti in classifica. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine siciliana, Giacomo Filippi , intervenuto in conferenza stampa.

"Contro l'Avellino sarà di certo una partita molto interessante visto che anche loro si sono rinforzati rispetto alla scorsa stagione. Modulo a 4 in difesa? È una soluzione che si può adattare anche perchè i ragazzi si allenano anche su questo assetto, oggi è stata un'esigenza per mancanza di uomini vedremo in futuro. Doda sta benissimo e l'ho inserito perché sapevo che avrebbe potuto spingere. Questa vittoria è figlia della partita di mercoledì che ha dato una spinta ulteriore alla squadra, un successo che ci siamo costruiti con tanto sacrificio e sofferenza. Da ricordare l'eurogol di Brunori, non mi è piaciuto che è stato sottolineato solo l'errore degli avversari".