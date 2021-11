Filippi: “Visto atteggiamento giusto, bravi i miei. Ora teniamo i piedi per terra”

Le dichiarazioni del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, a margine del successo maturato contro la Fidelis Andria

0-2: è questo il risultato della sfida tra Fidelis Andria e Palermo, match valido per la 13^ giornata del Girone C di Serie C, andato in scena questo pomeriggio allo stadio "Degli Ulivi". A decidere le reti di Brunori e Almici, che regalano alla compagine rosanero il secondo posto in classifica a -4 punti dal Bari capolista. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico della formazione siciliana, Giacomo Filippi, intervenuto in mixed zone.