Filippi: “Un match su cui rifletteremo. Dobbiamo capire cosa vogliamo dal campionato”

Le parole del tecnico rosanero al termine della sfida alla Turris

Queste le parole del tecnico del PalermoGiacomoFilippi, intervenuto al termine dell'impegno esterno terminato con il punteggio di 3-0 contro la Turris. Ennesima prova negativa della compagine rosanero lontano dalle mura del 'Renzo Barbera', dove ad un buon avvio è seguito il buio tecnico più totale per De Rose e compagni. Diversi gli errori individuali, specialmente in fase di non possesso, che hanno condannato i siciliani ad un nuovo insuccesso in trasferta dopo l'ottima prova da tre punti contro il Foggia. Una sconfitta che ha un peso specifico importante anche a livello di classifica, con la formazione palermitana che si allontana ancora di più dalla vetta del Girone C di Serie C attualmente occupata dal Bari.