Filippi: “Tutto sulle condizioni di Almici e Somma, giocheremo per i tifosi. Formazione? Saraniti…”

Il Palermo scalda i motori in vista della sfida contro l’Avellino.

Mercoledì 26 maggio, alle ore 20.45, allo Stadio “Partenio-Lombardi”, la compagine rosanero tornerà ad affrontare gli uomini di Piero Braglia nel match di ritorno valevole per il primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C, dopo il successo dell’andata. Un match delicatissimo, alla vigilia del quale, il tecnico rosanero Giacomo Filippi ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“La scelta di Kanoute a Castellammare è stata ponderata e a posteriori azzeccata viste le caratteristiche della retroguardia della Juve Stabia. Domani sceglieremo chi far giocare davanti, Saraniti ha fatto benissimo domenica. Queste partite si devono risolvere anche in corso, anche chi sta in panchina deve avere qualcosa in più rispetto a chi entra in campo dal 1′. Una cosa che ho sempre avuto da chi è subentrato. Almici? Coloro che sono a disposizione sono al 100%, è normale che Alberto e Somma erano in ritardo per il folto lavoro differenziato. Mora sono a regime con la squadra. Spinta dei tifosi rosanero? È una cosa che ci fa davvero piacere, giocheremo anche per loro in modo da potergli dare una grande gioia”.