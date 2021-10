Filippi: “Tutto sulle condizioni di Accardi. Bari-Catanzaro? Pensiamo a noi stessi”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi

Archiviato il primo successo in trasferta della stagione maturato contro la Vibonese, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare l'Avellino di Braglia nel match in programma domenica pomeriggio. Alle ore 14:30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. I siciliani, attualmente terzi in classifica, andranno a caccia dei tre punti per allungare la propria striscia di risultati utili conseguitivi. Un impegno presentato da Giacomo Filippi, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, alla vigilia.