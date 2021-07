Filippi: “Tutto su Lucca e modulo. Fascia da capitano? Ho le idee chiare”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, dal ritiro estivo della compagine rosanero in corso di svolgimento a San Gregorio Magno

E' cominciato ufficialmente oggi il ritiro 2021/22 del Palermo a San Gregorio Magno, con la squadra che ha raggiunto il comune campano in mattinata, effettuando una prima sgambatura prima di tornare negli alloggi preposti. Il tecnico rosanero, Giacomo Filippi, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dalla sede del ritiro del club siciliano per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa e proiettarsi alla prossima.

"Lucca? Oggi lorenzo è in permesso, c'è una trattativa aperta ma finché non sarà ufficiale non mi sento di dire che è andato via. Nel caso si concretizzasse una sua partenza studieremo la migliore strategia, ma al momento è inutile fare delle previsioni su qualcosa che non si è ancora realizzato. I nuovi si sono integrati molto bene merito anche del resto della squadra, hanno lavorato bene. Modulo? Sarà sempre quello perché la cosa fondamentale è che ripartiamo dagli stessi elementi che hanno concluso il campionato, dal mercato dipenderà anche qualche possibile variante".