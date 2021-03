Filippi: “Testa al Catania, chi scenderà in campo darà il massimo. Difficoltà con le big? Ho la mia idea”

Sale l’attesa per Catania-Palermo.

Mercoledì 3 marzo, allo Stadio “Angelo Massimino”, Alberto Pelagotti e compagni affronteranno il Catania di Giuseppe Raffaele dopo il pari ottenuto nel girone d’andata al “Renzo Barbera”. L’atteso derby di Sicilia, che andrà in scena alle ore 20.30, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dall’allenatore del Palermo Giacomo Filippi.

“Obiettivi? Non abbiamo parlato con la società, la cosa che interessa a tutti noi è l’immediato e dunque la partita contro il Catania. Io non ho chiesto garanzie, sarà il tempo e il campo a dire tutto il resto. A noi interessa rendere questo piatto prelibato, uniforme e compatto. Catania? Una sfida che vale tre punti ma sono conscio che ha una valenza importantissima, è una partita che si prepara da sola e ti dà le giuste motivazioni. Lavoreremo per migliorare. I giocatori non convocati? Sono rimasti a casa solo calciatori infortunati e squalificati, il nervosismo che è stato mostrato in queste partite sia figlio della voglia esagerata di voler portare a casa il risultato. Questo atteggiamento è costato delle squalifiche e purtroppo avremo delle defezioni, sono sicuro che chi scenderà in campo darà il massimo”.

Chiosa finale sulle difficoltà del Palermo di vincere contro le big: “Mai una vittoria contro le big? Sono un amante dei numeri e quindi credo che questi dicano che qualche carenza c’è e che in qualcosa dobbiamo migliorare. In queste sfide abbiamo costruito tanto e avuto un buon possesso palla, tirato tanto in porta ma senza concretizzare. Bisogna anche migliorare il fatto che al momento siamo il peggiore attacco in trasferta, bisogna essere bravi e trovare la soluzione ad alcune evidenti lacune”.